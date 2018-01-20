موريتانيا: الحزب الحاكم يحضر لمؤتمر لتجديد هياكله

طلب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم من المكتب التنفيذي للحزب اقتراح حلول مناسبة ، بغية النفاذ إلى مؤتمر وطني عاد ينعقد بعد عملية تجديد شفافة وديمقراطية لكافة الهياكل الحزبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فى موريتانيا أمس الجمعة ، كشف خلاله رئيس الحزب عن طبيعة اللجنة الخاصة المشكلة بغرض تشخيص واقع العمل الحزبي وآفاقه.

وستعمل هذه اللجنة على اقتراح الحلول المناسبة ومراجعة الاستراتيجيات والنظم الحزبية في أفق هذا المؤتمر.

و حسب بيان للحزب فانه “بعد نقاش مستفيض لمجمل جوانب الموضوع، طلب رئيس الحزب من أعضاء المكتب التنفيذي موافاته باقتراحاتهم وتصوراتهم إسهاما في إنجاح عمل هذه اللجنة”.