موريتانيا.. الحزب الحاكم يدعو مناصريه للتصويت لأحزاب الأغلبية

دعا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، مناصريه للتصويت لمرشحي أحزاب الأغلبية الرئاسية، في الدوائر الانتخابية التي خرج منها الحزب واصفا إياها بـ”القليلة”.

وقال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، سيدي محمد ولد محم إن حزبه تمكن من هزم “قوي التطرف والارهاب” خلال الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية، التي أعلنت نتائجها المؤقتة قبل يومين.

وأضاف ولد محم خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب اليوم الاثنين للتعليق على نتائج الانتخابات، إن الشعب الموريتاني لفظ الخطاب المتطرف والعنصري، وهو ما عكسته نتائج هذه الانتخابات مشيرا إلى أن حزبه تمكن من “هزم قوي التطرف والإرهاب التي حاولت ركوب الموجة الديمقراطية”.

وأكد رئيس الحاكم إلى أن حزبه يتجه لحسم أغلبية ساحقة في البرلمان المقبل، وقد تمكن لأول مرة من تحقيق أكثر من مقعد برلماني في مناطق النسبية، التي تعد عائقا أمام أي حزب سياسي نظرا للمنافسة الحادة في هذه المناطق.

وأشار ولد محم إلى أن حزبه حقق حتي الآن 67 نائبا، وينافس على 22 مقعدا في الشوط الثاني، بالإضافة إلى 103 مجالس بلدية، وينافس على 92 مجلسا بلديا في الشوط الثاني، كما فاز حتي الآن بـ 4 مجالس جهوية، وينافس في الدور الثاني على 9 أخري.