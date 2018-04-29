موريتانيا.. الحزب الحاكم يعلن عن وقت تنصيب هيئاته

قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، سيدي محمد ولد محم، اليوم الأحد، إن عملية تنصيب هيئات الحزب، ستبدأ خلال الساعات القادمة، “بعد بدء عملية تكوين الفرق وتدريبها على أحدث التقنيات”.

وأضاف ولد محم، خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط، أن عملية تنصيب هيئا الحزب، “تسير بوتيرة جيدة للغاية ستمكنها من الانطلاق خلال الـ 36 أو 48 ساعة المقبلة”.

ودعا رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا، جميع الأطراف إلى التوافق قبل اللجوء إلى الحسم الانتخابي، “وبحث من حصل على الأغلبية عن طريقة لا تقصي الطرف الآخر داخل الحزب” حسب تعبير ولد محم.

وقال ولد محم، إن الإقبال الذي شهدته عملية الانتساب الأخيرة لصالح حزب الاتحاد من الجمهورية، ينبغي أن يتم التنافس في إطاره بشكل ديمقراطي، “وفي كنف الشفافية وتوخي العدالة”.

ونفى رئيس الاتحاد من أجل الجمهورية، استغلال المال العام في العمل السياسي لحزب “الاتحاد”، مؤكدا أن الحزب “يعتمد في تمويله على المخصصات التي تعطيها الحكومة للأحزاب السياسية”.