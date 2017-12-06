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موريتانيا: الحزب الحاكم يندد بنقل سفارة أمريكا إلى القدس


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 6 ديسمبر 2017 - 20:00



موريتانيا: الحزب الحاكم يندد بنقل سفارة أمريكا إلى القدس

ندد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية اليوم الاربعاء "بقرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة".

 وشجب الحزب الحاكم بموريتانيا فى بيان اليوم "هذا القرار باعتباره تحديا صارخا للشرعية الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة ضمن الأراضي العربية المحتلة سنة 67"

وقال الحزب إن هذا الامر يشكل تحديا صارخا لكل مسلمي العالم ومسيحييه، مؤكدا أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية.

ولفت البيان إلى  أن تحريرالقدس من الاحتلال يعد مسؤولية المجتمع الدولي بكامله وكافة قوى السلام في العالم.

وخلص البيان إلى "أن قرارا كهذا لن يسهم إلا في توتير الوضع في الشرق الأوسط والعودة بالصراع إلى مربعه الأول".
 


الكلمات المفتاحية : الحزب الحاكم, السفارة, القدس, موريتانيا
 
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