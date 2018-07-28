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موريتانيا.. الحزب الحاكم ينشر لوائحه المنافسة على البرلمان

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 5 دقائق
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كشف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فى موريتانيا   فجر اليوم الجمعة عن لوائحه النهائية للمنافسة على المقاعد البرلمانية.

وجاء وزير الخارجية السابق حمادي ولد اميمو على رأس اللائحة الوطنية ، بينما ترأست اللائحة الجهوية لنواكشوط رابي الشريف حيدره ، وترأست ميمونة بنت  أحمد سالم اللائحة الوطنية للنساء.

وفى الأسفل تجدون اللوائح كاملة .

 

 

اللائحة الوطنية للحزب الحاكم

-حمادي ولد أميمو

 

ـ أم أكلثوم بنت  اليسع

 

ـ محمد  ولد التراد

 

ـ الشيخ النعمة ولد  أحمد

 

ـ مريم كان

 

ـ زيني ولد أحمد الهادي

 

ـ كانه بنت ولاد ولد عبدهم

 

ـ عبد الله ولد بريهم

 

ـ أمنيتوبنت  بوياكي ولد نفرو

 

ـ المرابط ولد محمد الامين

 

ـ محمد فال ولد عيسى

 

ـ صوكو الحسن

 

ـ شيبة ولد  خوياتي

 

ـ محمد ولد الصادق

 

ـ بلو با سيدي يرو

 

ـ سيدي أحمد ولد مكيه

 

ـ الخليل ولد الطيب  الطيب

 

ـ عالي كانديا

 

ـ صو موسى دمب الملقب تشومبي

 

ـ النابغة محمد النعمة

 

 

 

 

 

 

 

لائحة نواكشوط الجهوية

رابي شريف حيدرة

 

ـ محمديحي ولد  الخرشي

 

ـ اماتي بنت حمادي

 

ـ محمد ولد الشريف ولد عبد الله

 

ـ عايده با

 

ـ سيد محمد ولد بونه الملقب المدير

 

ـ محمد الأمين ولد شامخ

 

، السنية بنت محمد السالك حيدرا

 

ـ سيد محمد ولد  خيده

 

ـ محمد الأمين ولد  مولاي الزين

 

ـ أم الخيري بنت  محمد الأمين

 

ـ جاكيتى الشيخ سك

 

ـ أحمد الهيبة ولد  الشيخ النعمة

 

ـ الدرديري ولد  باب ولد معط

 

ـ يوسف ولد  حرمة الله

 

ـ شغالي ولد المحجوب

 

ـ موسى ولد أمبارك

 

ـ يوسف تيريرا

 

 

 

 

 

اللائحة الوطنية للنساء

ـ ميمونه بنت  أحمد سالم

 

ـ السالمة بنت  أعمر شين

 

ـ فاطمة بنت  محمد يرب

 

ـ زينبو عبدول صمب كوركا

 

ـ مريم  بنت آده

 

ـ الشريفة بنت سيدي

 

ـ اللولهة بنت زاروق

 

ـ سلامة بنت  لمرابط

 

ـ عشية  بنت عبد الله ولد الشيخ

 

ـ زينب تانديا

 

ـ هامة بنت المختار

 

ـ فاطمة حبيب

 

ـ خديجة الدده حمادي

 

ـ رقية نيانغ

 

ـ أماه بنت يونس

 

ـ أم كفه بنت آمنش

 

ـ خديجة با

 

آمنة بنت أمبورو

 

ـ ليلى  بنت محمد حيداد

 

ـ حواء مالك

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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