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موريتانيا.. الحزب الحاكم ينشر لوائحه المنافسة على البرلمان
كشف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فى موريتانيا فجر اليوم الجمعة عن لوائحه النهائية للمنافسة على المقاعد البرلمانية.
وجاء وزير الخارجية السابق حمادي ولد اميمو على رأس اللائحة الوطنية ، بينما ترأست اللائحة الجهوية لنواكشوط رابي الشريف حيدره ، وترأست ميمونة بنت أحمد سالم اللائحة الوطنية للنساء.
وفى الأسفل تجدون اللوائح كاملة .
اللائحة الوطنية للحزب الحاكم
-حمادي ولد أميمو
ـ أم أكلثوم بنت اليسع
ـ محمد ولد التراد
ـ الشيخ النعمة ولد أحمد
ـ مريم كان
ـ زيني ولد أحمد الهادي
ـ كانه بنت ولاد ولد عبدهم
ـ عبد الله ولد بريهم
ـ أمنيتوبنت بوياكي ولد نفرو
ـ المرابط ولد محمد الامين
ـ محمد فال ولد عيسى
ـ صوكو الحسن
ـ شيبة ولد خوياتي
ـ محمد ولد الصادق
ـ بلو با سيدي يرو
ـ سيدي أحمد ولد مكيه
ـ الخليل ولد الطيب الطيب
ـ عالي كانديا
ـ صو موسى دمب الملقب تشومبي
ـ النابغة محمد النعمة
لائحة نواكشوط الجهوية
رابي شريف حيدرة
ـ محمديحي ولد الخرشي
ـ اماتي بنت حمادي
ـ محمد ولد الشريف ولد عبد الله
ـ عايده با
ـ سيد محمد ولد بونه الملقب المدير
ـ محمد الأمين ولد شامخ
، السنية بنت محمد السالك حيدرا
ـ سيد محمد ولد خيده
ـ محمد الأمين ولد مولاي الزين
ـ أم الخيري بنت محمد الأمين
ـ جاكيتى الشيخ سك
ـ أحمد الهيبة ولد الشيخ النعمة
ـ الدرديري ولد باب ولد معط
ـ يوسف ولد حرمة الله
ـ شغالي ولد المحجوب
ـ موسى ولد أمبارك
ـ يوسف تيريرا
اللائحة الوطنية للنساء
ـ ميمونه بنت أحمد سالم
ـ السالمة بنت أعمر شين
ـ فاطمة بنت محمد يرب
ـ زينبو عبدول صمب كوركا
ـ مريم بنت آده
ـ الشريفة بنت سيدي
ـ اللولهة بنت زاروق
ـ سلامة بنت لمرابط
ـ عشية بنت عبد الله ولد الشيخ
ـ زينب تانديا
ـ هامة بنت المختار
ـ فاطمة حبيب
ـ خديجة الدده حمادي
ـ رقية نيانغ
ـ أماه بنت يونس
ـ أم كفه بنت آمنش
ـ خديجة با
آمنة بنت أمبورو
ـ ليلى بنت محمد حيداد
ـ حواء مالك