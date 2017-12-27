موريتانيا: الحكم بالسجن 10 سنوات في حق مهربين ماليين





أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة ولاية تيرس الزمور شمالي موريتانيا أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن النافذ مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها مائة ألف أوقية في حق ستة مواطنين ماليين.



وتم اعتقال المواطنين الماليين، قبل عدة أسابيع من قبل دورية من الجيش الموريتاني تابعة للمنطقة العسكرية الثانية، أثناء محاولتهم تهريب كميات من المخدرات تزيد على ثماني مائة كلغ، وحجز سيارة رباعية الدفع كانوا يستقلونها.



وتم اعتقال المحكوم عليهم بعد مطاردات لمجموعة من المهربين شمالي موريتانيا، شارك فيها الطيران العسكري.