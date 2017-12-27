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موريتانيا: الحكم بالسجن 10 سنوات في حق مهربين ماليين


صحراء ميديا-ازويرات
الاربعاء 27 ديسمبر 2017 - 13:00



مبنى قصر العدالة الجديد بازويرات - صحراء ميديا
مبنى قصر العدالة الجديد بازويرات - صحراء ميديا

 
أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة ولاية تيرس الزمور شمالي موريتانيا  أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن النافذ مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها مائة ألف أوقية في حق ستة مواطنين ماليين.
 
 وتم اعتقال المواطنين الماليين، قبل عدة أسابيع من قبل دورية  من الجيش الموريتاني تابعة للمنطقة العسكرية الثانية، أثناء محاولتهم تهريب كميات من المخدرات تزيد على ثماني مائة كلغ، وحجز سيارة رباعية الدفع  كانوا يستقلونها.
 
وتم اعتقال المحكوم عليهم بعد مطاردات لمجموعة من المهربين شمالي موريتانيا، شارك فيها الطيران العسكري.


الكلمات المفتاحية : حكم, قضاء, مالي, مخدرات, موريتانيا
 
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