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موريتانيا.. الحكومة تبدأ التحضير لعيد الاستقلال بـ”النعمة”

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 1 دقيقة
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عقد عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية، مساء أمس الجمعة، اجتماعا في مدينة “النعمة” شرقي البلاد، لنقاش كيفية تحضير احتفالات الذكرى 58 لعيد الاستقلال الوطني.

وترأس الوزير الأول يحي ولد حدمين، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على تحضير احتفالات عيد الاستقلال الوطني، المقرر أن تحتضنه مدينة النعمة في الـ 28 نوفمبر المقبل.

وناقش الوزراء خلال اجتماعهم، الآليات الكفيلة بإنجاح الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ58 لعيد الاستقلال الوطني.

 وكانت الحكومة الموريتانية قررت خلال السنوات الأخيرة تنظيم الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد الاستقلال الوطني في مدن الداخل بعد أن كان تنظيمها يقتصر على العاصمة نواكشوط.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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