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موريتانيا: الحكومة تحث على “حسن التسيير”

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 2 ساعتين
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حثت  الوزيرة الأمينة العامة للحكومة الموريتانية زينب بنت اعل سالم  اليوم الاثنين الأمناء العامين للوزارات  على الشفافية في التسيير المالي مع مطلع السنة المالية الجديدة .

جاء ذ لك خلال اجتماع للوزيرة بق بالأمناء العامين للوزارات، وتناول الإجتماع نقطة أساسية تمثلت في تحويل قيمة المبالغ الممنوحة للموظفين فى الخارج .

و بدل السفر للخارج سيتم تحويل المبالغ  عبر  بطاقة ائتمان الكترونية دولية تمكن من الإستفادة من المبالغ الموجودة بالبطاقة في مختلف انحاء العالم، حسب الوزيرة.

وأكدت الوزيرة على ضرورة العمل على حسن التسيير وضمان أداء أفضل، خلال السنة الجديدة.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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