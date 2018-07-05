موريتانيا .. الحكومة ترد على تصريحات وزير خارجية “البوليساريو”

قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية اليوم الخميس إن الموريتانيين “وحدهم” من يحق له تقييم الأفعال الصادرة عن الشخصيات التى اتهمها وزير خارجية “البوليساريو” محمد سالم ولد السالك ب”الخيانة” .

وأكد الوزير فى المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن هذه الشخصيات موريتانية و لا يحق لغير الموريتانيين تقييمها .

وأثارت تصريحات ولد سالك فى حق أول نائب عن موريتانيا فى البرلمان الفرنسي أحمدو ولد حرمة ولد ببانه و محمدفال ولد عمير و الدي ولد سيدي بابه ضجة فى الشارع الموريتاني ، معتبرا أن ولد سالك أساء لهم وله .

وجاءا تصريحات ولد السالك بعد سؤاله من طرف صحفي موريتاني عن وجود انتهاكات لحقوق الانسان فى مخيمات “تنيدوف” جنوبي الجزائر.