موريتانيا.. الحكومة ترد على تصريحات ولد داداه بخصوص الجفاف

قالت الحكومة الموريتانية إن تصريحات رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أحمد ولد داداه بخصوص الجفاف مبالغ فيها ، بعد وصف الأخير هذه السنة ب”الشهباء” ، نظرا لشح الأمطار والجفاف.

وكان رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه قد وجه نداء للدول الصديقة لموريتانيا ، والمؤسسات الدولية ، بمد “يد العون” بعد “موجة الجفاف” ، التى شهدتها البلاد مؤخرا .

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الامين ولد الشيخ أمس الخميس أن هذه السنة “سواء كانت شهباء أم خضراء أم حمراء ، فإن الجميع في موريتانيا يعلم لون هذه السنة والواقع الذي يعيش”، مشيرا إلى أن “هذه السنة شهدت شحا في الأمطار له تأثيرات والحكومة أخذت وتأخذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه التأثيرات” ، وفق تعبيره.

وأوضح أن الشركاء الدوليين وغيرهم يتعاونون مع موريتانيا دائما من خلال المشاريع وفي أي ظرف طارئ وهم مرحب بهم لكن ليست هناك صرخة استغاثة ولاسنة شهباء”، على حد قوله.

وأكد أن هذه “ليست أول سنة تشهد قلة في الأمطار بموريتانيا ، “بل إن هناك البركة والناس بخير ، وحتى المنتدى والمعارضة بخير و لا داعي لإشاعة المشاهد الدرامية والمأساوية ، ومع ذلك نحن نتطلع للأفضل وسنعيش عما قريب إن شاء الله في بحبوحة من العيش والرفاهية”، على حد تعبيره .