موريتانيا.. الحكومة تطالب المعارضة بالتعبئة للإحصاء

طالب الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، اليوم الثلاثاء، المعارضة بالتعبئة للتسجيل على اللائحة الانتخابية.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مهرجان بمدينة مكطع لحجار، المعارضة الموريتانية إلى تعبئة أنصارها للتسجيل على اللائحة الانتخابية خلال الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأكد ولد الشيخ، على ضرورة التسجيل على اللائحة الانتخابية الجديدة، لضمان المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، مضيفا أن اللائحة القديمة أصبحت لاغية.

وأوفدت الحكومة الموريتانية، يوم السبت الماضي، 21 وزيرا إلى ولايات البلاد، لتحسيس المواطنين حول ضرورة التسجيل على اللوائح الانتخابية.