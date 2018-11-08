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موريتانيا.. الحكومة تعزي في ضحايا حادث “اغشوركيت”

Cheikhany Sidi منذ 8 ساعات
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قدم الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محم، مساء اليوم الأربعاء، تعازيه إلى ذوى ضحايا حادث السير الذي وقع قرب مدينة ألاك.

ولقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في حادث سير مروع وقع صباح اليوم على طريق الأمل، بالقرب من مدينة ألاك، جنوب شرقي موريتانيا.

وكتب ولد محم في تدوينة له على تويتر “ببالغ الأسى والحزن نتقدم بخالص العزاء وأبلغ المواساة إلى ذوي ضحايا حادث اغشوركيت اليوم، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الذين قضوا في واسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.

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Cheikhany Sidi

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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