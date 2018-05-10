موريتانيا.. الحكومة تقلل من شأن مسيرات المعارضة

قلل وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ من المسيرات التى يقوم بها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، مشيرا إلى أنها ” لاتغير من الواقع أي شيئ” .

وقال الوزير فى المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن للمنتدى “الحق في أن يتحرك وفق القانون وأي تحرك وفق القانون لاغضاضة فيه و التحرك يحسب لصاحبه ولكنه لايغير شيئا من الواقع” ، وفق تعبيره.

وأضاف ” لايوجد يوم من الأيام غيرت فيه مسيرات المعارضة شيئ من واقع لايراد له أن يتغير لأن الواقع إذا كان يستند الى قانون وعلى ضوابط ومعايير سليمة وصحيحة فلاتغيره المسيرات واذا كان يعتمد على أشياء غير صحيحة فهذا سيتغير من دون مسيرات المعارضة ” ، حسب تعبيره.

وأكد أن المسيرات بالنسبة للمنتدى ولغيره حق مشروع إذا كان وفق القانون في “دولة الحريات فيها مفتوحة ومقننة ومسموح فيها بالتظاهر والتجمع وجميع أنواع التعبير الحضاري وفق القانون.”