موريتانيا: الحكومة تناقش إصلاحاتها مع صندوق النقد الدولي

بحث وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، اليوم الثلاثاء مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستان لاغارد الإصلاحات الاقتصادية فى موريتانيا.

وناقش الطرفان بمدينة مراكش المغربية النتائج المحققة في هذا المجال والعلاقات بين موريتانيا، وصندوق النقد الدولي والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

ويأتى هذا اللقاء الذى حضره محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز الداهي على هامش فعاليات المؤتمر الرفيع المستوي حول الازدهار للجميع والنمو الشامل في العالم العربي.

وينظم الملتقى الذى يدوم ليومين من طرف صندوق النقد الدولي، و صندوق النقد العربي، و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.