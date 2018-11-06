موريتانيا.. الحكومة تناقش الاتجار بالممتلكات الثقافية

أطلقت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة نواكشوط، ورشة إقليمية حول مكافحة الاتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية.

ويناقش المشاركون في الورشة المنظمة من طرف وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بالتعاون مع مكتب منظمة اليونسكو بالرباط، مواضيع تتعلق بنهب الممتلكات الثقافية وضرورة حماية المواقع الأثرية.

وقال وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محم، إن “المقاربة الموريتانية لحفظ وتأمين الأفراد والممتلكات والحدود أضحت مثالا يحتذى في المنطقة لأنها أعطت أكلها في وقت قياسي”.

وأضاف الناطق باسم الحكومة أن تضافر جهود مختلف قطاعات موريتانيا الأمنية والدفاعية يضع من بين أولوياتها حماية الممتلكات الثقافية لأنها تمثل هوية الأمة والدليل الملموس على غنى وتنوع الموروث الثقافي.