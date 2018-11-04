موريتانيا تنتقد إلغاء مزايا تجارية عنها بسبب العبودية

انتقد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في البلاد، سيدي محمد ولد محم، اليوم الأحد، قرارا أمريكيا يقضي بمنع موريتانيا من مزايا تجارية بسبب العبودية.

وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن القرار الأمريكي “تافه وفارغ”.

وأكد ولد محم أن الحكومة الموريتانية حاربت العبودية “بجهودها الذاتية دون أدنى دعم أمريكي” حسب تعبيره.

وأضاف “ثم متى كانت الإدارة الأمريكية مهتمة بمحاربة العبودية حتى داخل أمريكا ذاتها؟ وهل كان ترامب سيتخذ هذا القرار لو كان ينتظر منا صفقة سلاح ب110 مليار دولار؟”

وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قال أمس السبت، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إلغاء مزايا تجارية ممنوحة لموريتانيا اعتبارا من أول يناير المقبل، لأنه يرى أن نواكشوط لم تحرز تقدما كافيا في التخلص من ممارسات العبودية.