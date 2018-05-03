موريتانيا تنفي مطالبتها بفرقة فنيةحصلت على اللجوء بكندا

قال وزيرالثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، اليوم الخميس إن فرقة “أولاد لبلاد” ليست مطلوبة لدى السلطات ، مؤكدا أن بلاده تمنح ” الحرية الكاملة لمن يريد أن يغني أو ينشد شعرا أو يقرضه سواء كان هجاء أو مدحا “.

وقلل الوزير فى المؤتمر الأسبوعي من حصول الفرقة الغنائية المعارضة على اللجوء السياسي فى كندا ، مشيرا إلى أنهم “هم من يقرروا بأنفسهم أن يذهبوا إلى أي وجهة أرادوها أو يعودوا إلى بلدهم ويغنوا ويرقصوا كما شاؤوا” ، وفق تعبيره.

وكانت فرقة “ولاد لبلاد” التى اشتهرت فى السنوات الأخيرة بأغانيها المعارضة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، قد حصلت الأسبوع الماضي على اللجوء السياسي فى كندا ، بعد أن أقاموا لمدة فى السنغال ، بحجة “ملاحقتهم من طرف السلطات الموريتانية”.