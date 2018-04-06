موريتانيا.. الحكومة تنفي وجود مفاوضات مع المعارضة

نفت الحكومة الموريتانية مساء أمس الخميس وجود اتصالات سرية بينها والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة ليست لديها اتصالات مع منتدى المعارضة، “لا سرا ولا علنا” حسب تعبير الوزير.

وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تجمع سياسي معارض في موريتانيا، نفى في وقت سابق وجود مفاوضات سرية بينه والنظام حول تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات.

وقال المنتدي في بيان الأربعاء الماضي “إنه لا وجود لأي اتصالات سرية أو علنية مع السلطة، حول المسار الانتخابي الذي يصر النظام على تسييره بصورة أحادية”، حسب البيان.

ونشرت مواقع موريتانية خلال الأيام الماضية خبرا عن وجود مفاوضات سرية بين المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، والنظام الموريتاني حول تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات.