موريتانيا: الخلافات تؤجل قرار تصفية شركة "سونمكس"





عقدت الجمعية العامة للشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونمكس" اليوم الأربعاء في نواكشوط، اجتماعا للبت في مقترح بتصفيتها.



وحسب مصادر "صحراء ميديا" فإن تباين الآراء حول مقترح حل الشركة، أدى لخلافات بين المجتمعين حالت دون التوصل إلى قرار نهائي بتصفيتها أو عدمه.



وأضافت المصادر أن المجتمعين اتفقوا على تأجيل البت في مقترح تصفية "سونمكس" حتى منتصف الشهر المقبل، لعرضه للنقاش مجددا بهدف التوصل إلى قرار نهائي بخصوصه.



واحتج بعض عمال الشركة أمام مقر الغرفة الموريتانية للتجارة والصناعة، حيث تعقد الجمعية العامة لسونمكس، مطالبين بعدم تصفيتها، وبدفع حقوقهم المالية المترتبة عليها.



واعتبر المحتجون أن الوضعية الحالية للشركة، هي نتاج إدارات فاشلة تعاقبت على تسييرها خلال العقود الأخيرة.



وتتبع الشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونمكس" للحكومة الموريتانية، وتتولى تلبية بعض حاجيات الدولة الموريتانية من المواد الغذائية، وقد واجهت في الآونة الأخيرة صعوبات مالية كبيرة، حالت دون الوفاء ببعض التزاماتها التموينية.