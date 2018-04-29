موريتانيا.. الدبلوماسيون يطالبون بتعزيز علاقات البلاد

طالبت رابطة الدبلوماسيين المهنيين الموريتانيين، بتعزيز ما سمته “القفزة الملحوظة” على مستوى السياسة الخارجية للبلاد.

وأضافت رابطة الدبلوماسيين، في بيان صحفي أنها تثمن مستوى العلاقات الدبلوماسية الذي وصلت له موريتانيا في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وأكدت الرابطة، حرصها على تعزيز “هذه المكاسب، خدمة لوطننا، واستعدادنا لبذل الغالي والنفيس لإنجاح القمة الأفريقية التي ستحضننها بلادنا في الأشهر القليلة القادمة” حسب تعبير البيان.

وكانت رابطة الدبلوماسيين المهنيين الموريتانيين، عقدت اجتماعا، الجمعة الماضي، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، إسلكو ولد احمد إزيد بيه، ناقش فيه الطرفان القضايا المتعلقة بالدبلوماسيين الموريتانيين.