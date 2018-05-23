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موريتانيا.. الدرك في روصو يصادر خمورا مهربة من السنغال

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 29 دقيقة
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صادر الدرك الموريتاني اليوم الأربعاء، بمدينة روصو جنوبي موريتانيا، كمية من الخمور كانت مهربة عن طريق معبر روصو، إلى داخل الأراضي الموريتانية.

وحسب مراسل صحراء ميديا في المدينة، نقلا عن مصادر أمنية، فإن الخمور كانت مخبئة، داخل كمية من الخضراوات المستوردة من السنغال، إلى داخل مدينة روصو.

وأفادت المصادر، أن الخمور عثر عليها مع تاجر سنغالي، يعمل منذ سنوات في مجال توريد الخضراوات لعدد من التجار داخل المدينة الحدودية، وبلغت كميتها 14 قنينة تصل سعة الواحدة منها لترا ونصف، وهي من النوعية “الفاخرة” بحسب ما أفادت المصادر الأمنية.

وقد تم أعتقال التاجر السنغالي من قبل وحدة الدرك في العبارة، ومصادرة كمية الخمور، وفتح تحقيق معه قبل إحالته لوكيل الجمهورية.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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