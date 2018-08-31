موريتانيا.. الدرك يسلم نجل عمدة افديرك المختطف إلى ذويه

سلم الدرك الموريتاني اليوم الجمعة، رجل الأعمال الموريتاني الشاب ونجل عمدة افديرك محمد ولد لفظيل المختطف إلى ذوية في مدينة افديرك في أقصي الشمال الموريتاني.

وكانت دورية عسكرية تابعة لحركة “البوليساريو”، قد سلمت في وقت سابق اليوم نجل عمدة افديرك، إلى فرقة الدرك الموريتاني بمدينة ازويرات.

وسبق لمقاتلي البوليساريو القبض على خاطفي ولد لفظيل، نجل عمدة افديرك ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻨﺖ ﺑﺸﺮﺍﻱ، في 26 من يوليو الماضي، في منطقة الناحية العسكرية الثانية « اتفاريتي »، شمال- شرق مدينة ازويرات.

وكان رجل الأعمال الموريتاني قد اختفى شهر يوليو الماضي وتم العثور على سيارة كانت بحوزته خارج مدينة افديرك مركونة وفيها مفاتيحها.

وقالت مصادر خاصة لمراسل « صحراء ميديا » في الولاية حينها، إن ولد لفظيل كان مديناً لتجار صحراويين بمبلغ يقدر بحوالي 16 مليون أوقية قديمة.

وأضافت هذه المصادر أن التجار الصحراويين وصلوا إلى مدينة افديرك وطلبوا من ولد لفظيل أن يساعدهم في الوصول إلى شاحنة بضائع متعطلة وسط الصحراء، ما دفعه لاستعارة سيارة رباعية الدفع هي التي تم العثور عليها خارج المدينة.