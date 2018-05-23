موريتانيا.. الرئاسة تنظم إفطارا سياسيا بنواكشوط

نظمت الرئاسة الموريتانية مساء اليوم الأربعاء، إفطارا سياسيا لقادة الأحزاب السياسية، والفاعلين في المجتمع المدني، والصحافة.

وشارك في الحفل الذي ترأسه الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، عدد من أحزاب الأغلبية، وبعض أحزاب المعارضة، إضافة هيئات المجتمع المدني، وممثلين عن الهيئات الصحفية.

وكانت مصادر من داخل أحزاب المعارضة الديمقراطية قالت في تصريح لـ”صحراء ميديا” إنها استلمت دعوات من الرئاسة، ولكنها أكدت عدم رغبتها في تلبية الدعوة.

وكانت الرئاسة الموريتانية قررت تأجيل الإفطار السياسي الذي درجت على تنظيمه خلال السنوات الأخيرة، بسبب سفر الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى تركيا للمشاركة في القمة الإسلامية المخصصة لمناقشة التطورات الأخيرة في فلسطين.