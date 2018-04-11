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موريتانيا.. الرئيس يأمر بحل مشاكل بلدية نواذيبو

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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طرحت العمدة المساعد لبلدية نواذيبو رجيبة بنت الدوكي أمس الثلاثاء مشاكل البلدية على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال لقاء جمعهابه فى القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط.

وتشغل بنت الدوكي  منصب العمدة، بعد توقيف العمدة محمد ولد معطل بتهمة اختلاس مبالغ عمومية ، وكانت قد طلبت لقاء الرئيس خلال زيارته الأسبوع الماضي، لمدينة نواذيبو ، لكنه أخر اللقاء نظرا لضيق الوقت ، حسب مراسل “صحراء ميديا” فى المدينة.

وأكدت مصادر “صحراء ميديا” أن العمدة المساعد طلبت من ولد عبد العزيز ان يتم التعامل معها ، كعمدة بشكل رسمي، بعد القبض على العمدة السابق العام الماضي وعدم عودته لمنصبه .

وتناول اللقاء  تأخر مرتبات عمال البلدية ،حيث قال مصدر مقرب من العمدة إن الرئيس أعطى أوامره لوزير الداخلية بحل مشاكل البلدية وتقديم تقرير بذلك له.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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