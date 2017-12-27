موريتانيا: الرئيس يبدأ إجازته بعد اجتماع طارئ للحكومة



يبدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، عطلته السنوية التي يقضيها في بوادي تيرس الزمور، في أقصى شمال شرقي موريتانيا.



وتجري في مدينة ازويرات، عاصمة ولاية تيرس الزمور، استعدادات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال الرئيس في المطار، حيث ستحط به طائرة قبل التوجه نحو البوادي في عمق الصحراء.



وحسب مراسل "صحراء ميديا" في مدينة ازويرات فإن الاستعدادات جارية في مطار المدينة لاستقبال ولد عبد العزيز، بحضور شخصيات إدارية وقادة الأجهزة الأمنية.



في غضون ذلك دخلت الحكومة الموريتانية، صباح اليوم، في اجتماع طارئ ترأسه ولد عبد العزيز قبل الدخول في إجازته السنوية.



وتم تعجيل اجتماع الحكومة الأسبوعي تماشياً مع أجندة الرئيس، ومن المنتظر أن تصدر عن الاجتماع الحكومي قرارات تتعلق ببعض المناصب الشاغرة.



ودأب الرئيس الموريتاني على قضاء عطلته السنوية في بوادي تيرس الزمور، خاصة خلال فترة الشتاء وبالتزامن مع الاحتفال برأس السنة.

