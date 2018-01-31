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موريتانيا: الرئيس يتسلم التقرير السنوي لمحكمة الحسابات

Ahmedou Cherif El Mokhtar منذ 1 دقيقة
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الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

 

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاربعاء في نواكشوط التقرير السنوي لمحكمة الحسابات لسنوات 2013-2014-2015من  رئيس المحكمة سيدنا عالي ولد الجيلاني .

ويتضمن التقرير الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة خلال السنوات 2013-2014 -2015 وذلك طبقا للمادة 48 من القانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات.

ووفقا لرئيس المحكمة استطاعت المحكمة إعداد ستة تقارير سنوية حول قوانين التسوية لميزانيات الدولة من 2010 إلى 2015 فضلا عن إعداد التقارير السنوية العامة للمحكمة المتعلقة بنفس الفترة.

وشكر ولد الجيلانى ما أسماها “السلطات العليا في البلد على الدعم الذي ما فتئت تقدمه لمحكمة الحسابات، من أجل أداء عملها على الوجه الأكمل”.

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Ahmedou Cherif El Mokhtar

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