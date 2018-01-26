موريتانيا: الرئيس يتعهد بالتوقيع على إعلان الحريات العربية

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة إن الحكومة الموريتانية مستعدة للتوقيع على إعلان الحريات الاعلامية فى العالم العربي.

وأكد ولد عبد العزيز خلال لقائه رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين فيلب لورث، بنواكشوط أن الدولة ماضية فى ترسيخ ما أسماها حرية الصحافة فى موريتانيا.

وقال نقيب الصحفيين الموريتانيين الذى حضر اللقاء إن الرئيس الموريتاني تعهد بالعمل على زيادة دعم الصحافة، مطالبا فى الوقت ذاته الصحافة الوطنية بالانتظام فى هيئة واحدة.

وفى سياق رده على مطالب نقيب الصحفيين بخصوص توقف القنوات الخاصة، قال ولد عبد العزيز، إن مشكلة القنوات لا تدخل فى مجال الحريات وإنما هي ديون مستحقة عليها لشركة البث ويجب الوفاء بها، وفق تعبيره.

وكانت نقابة الصحافيين الموريتانيين، وعدد من منظمات المجتمع المدني قد وقعت على إعلان الحريات الإعلامية فى العالم العربي.