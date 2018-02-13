موريتانيا: الرئيس يتفقد مدرسة المعلمين والمعهد التربوي

تفقد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم مدرسة تكوين المعلمين في نواكشوط، والمعهد التربوي الوطني.

واطلع ولد عبد العزيز على سير العمل في المؤسستين، مستمعا إلى إيضاح عن الخدمات التي تقدمانها فى مجال التعليم.

وبرزت خلال زيارة الرئيس للمؤسستين مطالب بترشح ولد عبد العزيز لمأمورية رئاسية ثالثة بعد انتهاء مأموريته الرئاسية الحالية، والأخيرة دستوريا.

كما طالب عدد من مستقبلي ولد عبد العزيز بحل مشاكل المداخلات فى الأحياء العشوائية للعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقد أنشئت مدرسة تكوين المعلمين في نواكشوط سنة 1964 أربع سنوات بعد الاستقلال الوطني، لتكوين الكادر البشري الذي تحتاجه المدرسة الموريتانية الناشئة، فيما أنشئ المعهد التربوي الوطني غداة إصلاح التعليم 1973 ليضطلع بدور تأليف الكتاب المدرسي وتوفير حاجة التلاميذ من هذا الكتاب إضافة إلى البحث التربوي وتقويم مكتسبات التلاميذ.