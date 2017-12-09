موريتانيا: الرئيس يتوجه إلى فرنسا رفقة السيدة الأولى



توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في مستهل زيارة سيشارك خلالها في أنشطة دولية وإقليمية.



وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) إن ولد عبد العزيز سيشارك خلال وجوده في باريس في القمة الدولية حول المناخ واجتماع رفيع المستوى حول الساحل الأفريقي.



ويرافق ولد عبد العزيز وفد يضم السيدة الأولى ووزيري الدفاع والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مدير ديوان الرئيس والسفيرة في فرنسا ومدير تشريفات الدولة.



وتأتي هذه الزيارة بعد أكثر من شهر من توقف الجولات الخارجية للرئيس، إذ غاب عن القمة الأفريقية-الأوروبية في أبيدجان، وقمة مصغرة بالأردن حول الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.

