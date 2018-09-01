موريتانيا.. الرئيس يتوجه للصين بعد الإدلاء بصوته

غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم السبت، نواكشوط متوجها إلى الصين للمشاركة في قمة بيكين2018 لمنتدى التعاون الصيني ـ الافريقي.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أدلي بصوته فى الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية.بمكتب “العقارات” بالقرب من القصر الرئاسي في نواكشو ط.

وهنأ ولد عبد العزيز فى تصريح مقتضب للصحافة المحلية والدولية بعد تصويته، الشعب الموريتاني “على الأجواء الديمقراطية” متمنيا أن “تكون هذه الانتخابات تتويجا للعمل المتواصل الذي يقام به منذ مدة”.

وكانت مصادر أفادت ل”صحراء ميديا” أن ولد عبد العزيز سيؤدي زيارة رسمية لكوريا الشمالية، وهي الأولى من نوعها لهذا البلد الشيوعي الواقع في أقصى شرقي القارة الآسيوية، ولم يعلن عن الهدف من الزيارة.

ويتزامن مغادرة الرئيس الموريتاني مع إدلاء الموريتانيين بأصواتهم في الانتخابات التشريعية و الجهوية، و البلديات، ويتطلع ان يفوزحزبه الاتحاد من أجل الجمهورية بأغلبية ساحقة في هذه الانتخابات.