موريتانيا.. الرئيس يحث دعاة “المأمورية الثالثة” للتصويت للحزب الحاكم

طالب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الاثنين دعاة “المأمورية الثالثة” بالتصويت للوائح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ، الحاكم فى موريتانيا.

وحث الرئيس خلال اجتماع مع الأطر فى ” انبيكت لحواش” ، أقصى الشرق الموريتاني ، على التصويت لجميع مرشحي الحزب دون “انتقائية” أو تمييز .

وبين ولد عبد العزيز أن اختيار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ينبغي أن يكون هو هدف الجميع ، على حد تعبيره .

وأكد أن من يساند هذا النظام ونهجه عليه أن يصوت للاتحاد من أجل الجمهورية،مشيرا إلى أن كل من يترشح من حزب آخر ليس مع النظام ولا مع الرئيس، وأن صناديق الاقتراع هي الحكم في ذلك كله.

واستمع ولد عبد العزيز خلال اللقاء لمشاكل السكان ، متعهدا بوضع حلول لها فى أقرب وقت ممكن .

وقال إن المشاكل المطروحة ستجد حلولا مناسبة، ومنها تلبية الطلب المتعلق بفتح ثانوية لتعزيز دور الإعدادية والابتدائية الموجودتين بالمقاطعة، كما أن تعبيد الطريق سيتم خلال السنة المقبلة.

وأضاف ولد عبد العزيز أن القضاء على الفقر والجهل والمرض منوط برص الصفوف وتوجيه الأطفال إلى المدارس، مبرزا أن التقري العشوائي من معوقات التنمية البشرية خاصة في بلد مترامي الأطراف مثل موريتانيا .