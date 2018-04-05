كشفت مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا » أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز شكل لجنة تضم 22 شخصية بارزة في الموالاة والمعارضة المحاورة، ستتولى مهمة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وبحسب ما أوضحته هذه المصادر فإن لجنة مصغرة تضم 11 شخصية، وصفت بأنها « لجنة الحكماء » وستتولى اقتراحج أسماء لقيادة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وخلال النقاشات بهذا الخصوص اقترح بعض أعضاء اللجنة « التريث » وفتح الباب أمام مشاركة المعارضة المقاطعة في تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتشير المصادر إلى أن بعض أعضاء اللجنة قد أجرى بالفعل اتصالات مع قيادات في المعارضة المقاطعة لمعرفة موقفها من المشاركة.

من جهة أخرى نفى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، أن يكون قدج أجرى أي اتصالات مع النظام الحاكم.