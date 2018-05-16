موريتانيا.. الرئيس يدعو لمواجهة التفرقة والتمسك بالوسطية

دعا الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الأربعاء، إلى التصدي “بالحكمة” لدعوات التفرقة والفئوية، وإشاعة روح الأخوة والتعاون بين جميع مكونات الشعب، “تجسيدا لقيم مجتمعنا الموريتاني، وتعزيزا لوحدتنا الوطنية”.

وطالب ولد عبد العزيز في خطاب بمناسبة شهر رمضان الكريم، العلماء، والفقهاء، إلى مضاعفة جهودهم “الخيرة، في الحث على التمسك بتعاليم ديننا السمحة، التي تتخذ الوسطية والاعتدال نهجا”.

وقال الرئيس الموريتاني، إن “ركن الصيام، فرصة متجددة، لتهذيب النفوس والسمو بها، وعلاج الأبدان وترويضها، والتحلي بالصبر والإيثار، ونشر التآخي والتسامح، وتجسيد الوحدة والتكامل”.

وكانت لجنة مراقبة الأهلة فى موريتانيا، أعلنت أن يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد أن تعذرت رؤية هلال الشهر الكريم، مساء أمس الثلاثاء.