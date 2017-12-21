موريتانيا: الرئيس يستلم طائرة بوينغ جديدة





أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز زوال اليوم الخميس بمطار انواكشوط الدولي "أم التونسي" على استلام طائرة بوينغ ماكس جديدة من نوع MAX8 _737 اقتنتها الموريتانية للطيران مؤخرا لتعزيز أسطول الشركة.





واستمع ولد عبد العزيز خلال تجوله في الطائرة على شروح حول مكوناتها وخصائصها الفنية، وتجهيزاتها، وما تتضمنه من أنظمة.





وتتسع الطائرة الجديدة لـ175 راكبا، " وقد برهن هذا النوع من الطائرات على تكيفه مع مختلف الظروف المناخية القارية، وهي مجهزة بمحركين بتكنولوجيا فائقة الدقة وهي أقل استهلاكا للكوروزين بنسبة 16% مقارنة بالطائرت الأخرى" بحسب الموريتانية للطيران.

