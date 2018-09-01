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موريتانيا.. الرئيس يصوت ويتمني “تتويج عمله” في الانتخابات

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
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أدلي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم السبت  بمكتب “العقارات” بالقرب من القصر الرئاسي في نواكشوط بصوته في الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية.

وهنأ ولد عبد العزيز تصريح مقتضب للصحافة المحلية والدولية بعد تصويته، الشعب الموريتاني “على الأجواء الديمقراطية” متمنيا أن “تكون هذه الانتخابات تتويجا للعمل المتواصل الذي يقام به منذ مدة”.

وقام الرئيس الموريتاني خلال حملة الانتخابات بجولة في ولايات الداخل لدعم لوائح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، كما حضر بعض المهرجانات التي نظمها الجزب.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

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