موريتانيا… الرئيس يضع حجر أساس أكبر مسجد في الداخل

من المقرر أن يضع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز غدا الثلاثاء في مدينة ازويرات، الحجر الأساس لتشييد أكبر مسجد في ولاية تيرس الزمور، وفي ولايات الشمال الموريتاني.

ويتسع المسجد المذكور لأربعة آلاف مصلي، بالإضافة إلى ألف آخرين، يمكن أن تستقبلهم جوانب مختلفة من محيط المسجد.

ومن المقرر أن يستغرق بناء المسحد ثمانية أشهر، وتتولي بناءه شركة S2MG المغربية، ويتم تمويله بالتعاون بين بلدية ازويرات، وعدد من الشركاء المختلفين بمبلغ مليار ونصف من العملة القديمة، وسيتم تشييده على مساحة 5000 متر مربع.

ويصل الرئيس الموريتاني غدا الثلاثاء إلى مدينة ازويرات في إطار جولته “الانتخابية” في الداخل التي بدأها قبل أيام ، بهذف دعم لوائح الحزب الحاكم، المشاركة في الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية لشهر سبتمبر.