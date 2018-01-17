موريتانيا: الرئيس يعود إلى نواكشوط قادما من أبوظبي

عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء الثلاثاء إلى نواكشوط قادما من الإمارات العربية المتحدة، بعد مشاركته فى فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وشارك ولد عبد العزيز الاثنين الماضى في قمة مستقبل الطاقة ضمن أسبوع ابوظبي للاستدامة بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى جانب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وحضر القمة العديد من القادة، ورؤساء كبريات الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وقادة الفكر وصناع السياسة والمستثمرين.

ويسعى أسبوع أبو ظبي وفقا لمنظميه، إلى تعزيز التفكير والتطوير التعاوني لتسريع الحلول الضرورية لدعم النمو الاقتصادي والسكاني السريع.

ويمثل أسبوع الاستدامة التجمع الأكبر في مجال الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، والمنبر الهام لحفز الحوار والاجراءات الهيكلية فى مجال الطاقة لعالم يتوقع وصول عدد سكانه ل 9 مليارات نسمة، عام 2050.