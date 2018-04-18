موريتانيا..تشكيلة جديدة للجنة الانتخابات وولد بونعامه رئيسا لها

ذكرت مصادر خاصة ل”صحراء ميديا” أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وقع مرسوما يقضي بتعيين رئيس و أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، مشيرة إلى أن الأطراف السياسية اتفقت على انتخاب ديدي ولد بونعامه رئيسا لها.

وأوضحت المصادر أن الرئيس الموريتاني وقع المرسوم ليل الثلاثاء /الأربعاء، بعد عودته من المشاركة فى القمة العربية .

وأصبحت التشكيلة بموجب التعديل القانوني 11 عضوا بدل 7 أعضاء ، من ضمنها 3 نساء .

وينص القانون أن مرسوم التعيين هذا يحدد تاريخ انعقاد جلسة انتخاب الرئيس ونائبه ، وتعد مدة فترة الانتساب 5سنوات .

وزادت تشكيلة اللجنة الحالية على فترة الانتداب القانونية بسنة