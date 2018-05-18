موريتانيا.. الرئيس يغادر نواكشوط للمشاركة في قمة إسلامية بتركيا

غادر الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، فجر اليوم الجمعة، نواكشوط متوجها إلى اسطنبول، للمشاركة في أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية.

ويرافق ولد عبد العزيز خلال زيارته لتركيا، وزير الخارجية، اسلكو ولد احمد أزيد بيه، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، احمد ولد باهيه، بالإضافة على سفير موريتانية بتركيا، محمد احمد ولد محمد الأمين، ومحمد ولد الطالب، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، وأمبارك ولد بيروك، مستشار برئاسة الجمهورية، والحسن ولد احمد المدير العام لتشريفات الدولة.

وكانت الرئاسة الموريتانية قررت تأجيل الإفطار السياسي الذي كان سيقيمه رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الجمعة، على شرف الأحزاب السياسية، بسبب سفر الرئيس إلى تركيا للمشاركة في القمة الإسلامية المخصصة لمناقشة التطورات الأخيرة في فلسطين.