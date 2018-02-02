موريتانيا: الرئيس يلتقي المدير التنفيذي لصندوق النقد بأفريقيا 2

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة في نواكشوط المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن مجموعة أفريقيا 2 المكلف بموريتانيا داوودا صمبني.

ووفقا للوكالة الموريتانية للأنباء بحث الطرفان علاقات التعاون بين الصندوق الدولي، واللحكومة الموريتانية.

وكان وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، قد بحث الثلاثاء الماضي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستان لاغارد الإصلاحات الاقتصادية فى موريتانيا.

وناقش الطرفان بمدينة مراكش المغربية النتائج المحققة في هذا المجال والعلاقات بين موريتانيا، وصندوق النقد الدولي والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.