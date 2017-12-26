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موريتانيا: الرئيس يلتقي خالد مشعل


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 - 10:07



موريتانيا: الرئيس يلتقي خالد مشعل

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الاثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط لقاء مع خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
 

وشكر خالد مشعل في تصريح صحفي بعد اللقاء الذي جمعه بولد عبد العزيز الشعب والحكومة الموريتانيين على "مواقفهما الشجاعة"، لصالح فلسطين، ولصالح العرب والمسلمين وإفريقيا.
 

وثمن مشعل مواقف الرئيس الموريتاني تجاه القضية الفلسطينية، "وإعلانه قطع العلاقات مع إسرائيل، وتفكيك سفارتها وإزالتها، وموقفه المشهود عام 2009 في قمة غزة بالدوحة التي انتصرت لأهل فلسطين وأهل غزة".



الكلمات المفتاحية : الرئيس, تواصل, مشعل
 
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