   
صحراء ميديا Sahara Media

موريتانيا: الريئس يزور مقر الشركة الوطنية للماء


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 6 ديسمبر 2017 - 17:37



موريتانيا: الريئس يزور مقر الشركة الوطنية للماء

زار الرئيس الموريتاني  محمد ولد عبد العزيز اليوم الاربعاء، المقر المركزي للشركة الوطنية للماء الواقع بمقاطعة تفرغ زينة، وتابع شروحا عن المهام المنوطة بالشركة، والطرق والأساليب المتبعة في تأديتها لمهامها.
 
وقال ولد عبد العزيز خلال اجتماع له مع القائمين على الشركة إن "شركة المياه تناط بها مهمة جسيمة، متمثلة في توفير مياه الشرب وتعميمها على كل المواطنين، تلبية للطلبات المتزايدة في هذا المجال، نتيجة للتوسع العمراني والكثافة السكانية التي شهدتها مدينة نواكشوط".

 
وحث الرئيس الموريتاني المسؤولين على تقريب الخدمات من المواطنين، والعمل على الرفع من الإنتاج وتعميمه، مع مراعاة الجودة حتى يتمكن المواطنون من النفاذ إلى الماء الصالح للشرب وسد النقص في هذا المجال".

ودعا إلى "ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والحفاظ عليها من اجل تأمين انسيابية العمل واستغلال الوسائل في المهام المخصصة لها".

وتابع الرئيس خلال زيارته لمقر الشركة عرضا قدمه مديرها العام محمد المختار محمد عبد الله بلاتي استعرض فيه مهام الشركة والمتمثلة في إنتاج ونقل وتوزيع وبيع المياه بأسعار مخفضة في 49 مدينة بالوسط الحضري.

وتناول العرض المشاريع المائية التي نفذتها الشركة وتلك قيد الانجاز والمراحل التي وصلت إليها الإشغال فيها وكذا المناطق المستفيدة.

وتعتبرالشركة الوطنية للماء التابعة للحكومة المسؤول الأول عن توفير المياه الصالحة للشرب في الوسط الحضري الموريتاني، وتتوفر على 48 موقعا للإنتاج، ومحطة كهربائية، إضافة إلى 232 بئرا يتراوح إنتاجها بين 5 إلى 140 مترا مكعبا للساعة، كما تتوفر على 59 مولدا للطاقة الهجينة، تتراوح قدرتها بين 20 إلى 60 كيلوفولت.
 
ويبلغ طاقم 1608 عدد الرسميين منهم  790 شخصا إضافة إلى 812 عاملا تربطهم عقود عمل مع الشركة.
 


الكلمات المفتاحية : العطش, الماء, عزيز
 
تويتر
صحراء ميديا | أئمة الساحل: القيم والأخلاق تحافظ على استقرار المنطقة https://t.co/R0aXq7xeRzأئمة-الساحل-القيم-والأخل… https://t.co/rscXWwYdZz
صحراء ميديا | موريتانيا: الريئس يزور مقر الشركة الوطنية للماء https://t.co/R0aXq7xeRzموريتانيا-الريئس-يزور-مقر-الشر… https://t.co/U74r7TARf8
فيسبوك
الأكــثر قراءة

موريتانيا: انتحار طالبة في الجامعة اللبنانية الحرة

البنك المركزي يحدد تاريخ انتهاء التعامل بالعملة القديمة

عزيز: سنتعاون مع السودان فى مجال صناعة الطائرات

"براءة".. بيان قوي من 13 عالماً موريتانيا حول ملف المسيء

موريتانيا: 10 ساعات من دون علم وطني ليلة الاستقلال

موريتانيا: تعديل وزاري جزئي يطيح بوزير العدل

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة