موريتانيا .. السعودية تقدم مساعدات غذائية لبرنامج الغذاء العالمي

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةاليوم الاثنين مساعدات غذائية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ، وتتمثل فى 31 طنا من التمور.

وتم تسليم المساعدات لممثلية برنامج الغذاء العالمي فى نواكشوط ،بحضور السفير السعودي فى موريتانيا هزاع بن زين بن ضاوي المطيري ، وممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الانسانية و وزارة المالية السعودية و برنامج الغذاء العالمي و مفوضية الأمن الغذائي.

وقال السفير السعودي فى تصريح له على هامش حفل التسليم إن المملكة تقدم مساعدات إنسانية فى عدة بلدان من ضمنها موريتانيا ، مؤكدا أن اختيارهم وقع على الأمم المتحدة لمهنيتهم فى هذا المجال .

و أشار إلى أن المملكة بذلت عدة جهود فى العالم لزيادة الروابط بين الشعوب و مد يد العون للمحتاجين فى مختلف البقاع .

وشكر ممثل برنامج الغذاء العالمي ياسو هيرو سومرا السلطات السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية على المساعدات ، التى جاءت فى وقتها بعد سنة عصيبة على موريتانيا ، وفق تعبيره .

و أوضح ممثل البرنامج أن الأمم المتحدة تساعد أكثر من ٢٠٠ ألف موريتاني و ٥٧ ألف مالي فى مخيمات “امبره” ،شرقي البلاد .