موريتانيا : السفارة الإماراتية تطلق مشروع إفطار الصائم

أطلقت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في نواكشوط اليوم الأربعاء، مشروع إفطار الصائم للعام الهجري 1439 في موريتانيا.

وقدمت السفارة في إطار هذا المشروع وبالتعاون مع هيئات خيرية إماراتية، كميات من المواد الغذائية لصالح عدد من الأيتام من الفقراء الموريتانيين.

ويدخل هذا النشاط في إطار مشروع افطار الصائم الذي تنظمه السفارة سنويا، ويستفيد منه في المرحلة الأولي عدد من الأحياء الفقير في نواكشوط.

وأعلنت السفارة أن المشروع الذي تنظمه بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية؛ والهلال الأحمر الاماراتي؛ ومؤسسة احمد بن زايد للأعمال الخيرية، سيتوسع خلال الأيام القليلة المقبلة، ليوزع كميات من المواد الغذائية الأساسية، على الأسر الفقيرة في عدد من مناطق الداخل الموريتاني.

جري إطلاق مشروع افطار الصائم بأشراف السفير الإماراتي في موريتانيا، عيسى عبد الله مسعود الكلباني.