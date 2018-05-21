موريتانيا.. السفير المغربي يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية

قدم حميد شبار السفير المغربي الجديد في نواكشوط، اليوم الإثنين، أوراق اعتماده لوزير الخارجية الموريتاني اسلكو ولد أحمد إزيد بيه.

جاء ذلك خلال استقبال خصه به وزير الخارجية الموريتاني في مكتبه بنواكشوط، قدم خلاله الدبلوماسي المغربي نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة للمملكة المغربية لدى موريتانيا.

وكان العاهل المغربي محمد السادس سلم شهر ابريل الماضي السفير المغربي الجديد فى موريتانيا حميد شبار أوراق اعتماده.

ويعتبر شبار من أكثر الأسماء الديبلوماسية المغربية قربا من ملف الصحراء، حيث شغل مهمة مستشار بوزارة الداخلية مكلفا بمتابعة ملف الصحراء على مستوى منظمة الأمم المتحدة، فضلا عن كونه عضوا في اللجنة التي وضعت مشروع الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، المقدم للأمم المتحدة في أبريل 2007، كما تولى لفترة مهمة التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة بالصحراء (مينورسو).