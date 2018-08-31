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موريتانيا.. السلطات الموريتانية تطلق سراح ولد غده

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 11 دقيقة
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أطلقت السلطات الموريتانية اليوم الجمعة سراح السيناتور السابق محمد ولد غده المعتقل منذ العام الماضي.

وأفادت مصادر قضائية لصحراء ميديا، أن قطب التحقيق الملكلف بالجرائم الاقتصادية في موريتانيا، أمر بإطلاق سراح ولد غدة، دون المزيد من التفاصيل.

واعتقل ولد غده العام الماضي في إطار ملف رجل الأعمال الموريتاني المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو، وهو الملف الذي شمل عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الملغي، ونقابيين وصحفيين.

وتمت محاكمته الشهر الماضي، في قضية “رصاصة اطويلة” التي أصابت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وحكم عليه بستة اشهر ثلاثة منها نافذة، مايعني إطلاق سراحه.

وبعد حكم “رصاصة اطويلة” واصلت السلطات حبسه  في إطار ملف رجل الأعمال ولد بوعماتو، قبل أن يتم إطلاق سراحه اليوم.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

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