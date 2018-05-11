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موريتانيا.. السلطات تتفقد مسلخة “أطار” بعد شكوى الجزارين

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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زار والي آدرار الشيخ ولد عبد الله ولد أواه فجر اليوم الجمعة مسلخة أطار حيث التقى بالقائمين عليها  واطلع على ظروف عمل المسلخة ، بعد تهالك عنابر بيع اللحوم.

واشتكى الجزارون  في مدينة أطار من تهالك العنابر الأسبوع الماضي ، ما أدى لزيارة الوالي الذى أكد على أهمية الدور الذي تقوم به هذه المسلخة من توفير اللحوم وتوزيعها في كافة أنحاء المدينة وضواحيها يوميا.

وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود والعناية باللحوم خاصة خلال شهر رمضان المبارك .

 

و أدى الوالي زيارة كذلك لنقاط بيع اللحوم في المدينة تفقد خلالها أهم هذه النقاط والأماكن المخصصة لبيع اللحوم وشرائها .

 

ومن جهته أكد الدكتور محمد ولد افيل الطبيب الرئيسي بمقاطعة أطار على ضرورة العناية بالنظافة من قبل الجزارين من أجل المحافظة علي صحة المواطنين .

 

وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أوضح الحسن ولد اعل بوبه مسير مسلخة أطار أن المسلخة من أقدم المسالخ فى البلد  وشهدت ترميما  سنة 2013 .

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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