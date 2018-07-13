موريتانيا.. السلطات تتلف كميات من المؤثرات العقلية بـ”كيهيدي”

اتلفت السلطات الموريتانية اليوم الجمعة في ولاية غورغول جنوبي موريتانيا كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية، تمت مصادرتها في الولاية خلال الأشهر الأخيرة.

وتضم الكميات التي تم اتلافها حوالي 52 كلغ من عينة الحشيش الهندي المصنف ضمن فئة المخدرات الخطيرة، إضافة إلى 12 قنينة من الخمور، وقارورات من العطور المسكرة، وكمية من الأدوية منتهية الصلاحية.

وتمت عملية الاتلاف في منطقة “غبابي” عند المدخل الغربي لمدينة كيهيدي عاصمة الولاية بحضور كل من حاكم المقاطعة ورئيس محمكمة ولاية كوركل، وقادة كل من الكتيبة العسكرية رقم 72 وتجمع الحرس وفرقة الدرك ومفوض الشرطة وبعض رؤساء المصالح بكيهيدي .

وكان وكيل الجمهورية بالولاية أخذ قبل أيام من عملية الإنلاف عينات من المواد المحجوزة، وتم ايداعها في اختام للحفاظ على الأدلة في إطار الإجراءات الجنائية.