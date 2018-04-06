موريتانيا: السلطات تتلف نصف طن من المؤثرات العقلية

أتلفت السلطات الموريتانية، في مدينة نواذيب شمالي موريتانيا، اليوم الجمعة، 540 كلوغراما من الحشيش والسمغ الهنديين، و 123 شريحة من الأقراص و الحبوب المخدرة.

وحسب ما نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) عن وكيل الجمهورية بالمدينة يعقوب ولد خبوزي، فإن هذه الكمية تم حجزها خلال فترات زمنية متفاوتة من طرف العدالة، وقامت الضبطيات القضائية، بضبط الفاعلين فيها وإعداد مساطرهم وتقديمهم إلى العدالة .

مضيفا أن الكميات التى تم إتلافها اليوم، تشمل كميات من المخدرات، والمؤثرات العقلية، وحبوب الهلوسة، ومجموعة من الخمور المتنوعة.

وتم حرق الكمية المذكور عند الكلمتر الخامس والخمسين شمالي نواذيب، بحضور ممثلين عن السلطات الإدارية والأمنية في الولاية.