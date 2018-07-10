موريتانيا.. السلطات تشرع طحن وتصفية الذهب في “ازويرات”

قررت السلطات الموريتانية تشريع نشاط طحن وتصفية الذهب في مدينة ازويرات حيث تزور حاليا المدينة بعثة من وزارة الصناعة والمعادن والبترول لهذا الغرض.

و تقرر توزيع 310 قطعة أرضية مستصلحة في ضواحي مدينة ازويرات على ممارسي النشاط ابتداء من يوم الاثنين القادم بعد دفع مبلغ 50 ألف أوقية قديمة مقابلة رخصة سنوية لممارسة النشاط و200 ألف أوقيد قديمة مقابل القطعة الأرضية الممنوحة ولفترة تصل سنة.

ومن المقرر أن تشرف السلطات الإدارية المحلية على تنظيم قرعة لمنح القطعة الأرضية يشارك فيها كل من دفع الرسوم المطلوبة.

وكانت السلطت الإدارية في الولاية قد أمرت بإخراج المطاحن من داخل المدينة إلى منطقة مؤقتة في الضاحية الغربية للمدينة في انتظار أن تشرف الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم على استصلاح منطقة أخرى دائمة وتزويدها بالطاقة الكهربائية استجابة لطلب من السلطات.

وكان عشرات من المواطنين يمارسون نشاط طحن وتصفية الذهب منذ فترة بشكل تراه السلطات الموريتانية غير شرعي.